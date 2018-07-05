В Приэльбрусье восстановили движение по подтопленной дороге

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Специалисты запустили в реверсивном режиме движение по автодороге в Приэльбрусье, ранее закрытое из-за разлива реки Баксан, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. По данным властей, подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный — Баксан — Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики оказались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где поживают 1493 человека. На территории Эльбрусского района введен режим ЧС. В 12.17 мск в районе было восстановлено электроснабжение.

"По состоянию на 13.00 мск четверга, по поврежденным участкам автодороги Прохладный — Баксан — Азау восстановлено реверсивное движение", — говорится в сообщении.

Как отмечает управление, в виду угрозы обрушения магистральной газовой трубы от газоснабжения отключена поляна Чегет и поселок Терскол.