МЧС планирует создать единую горноспасательную службу к 2020 году

Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ

Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. МЧС планирует завершить создание единой горноспасательной службы в России до 2020 года, сказал на пресс-конференции заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны министерства Константин Кондаков.

"В этот период должны прекратить свою деятельность большая часть негосударственных горноспасательных служб и формирований. Их заменят профессиональные подразделения горноспасателей", — сказал Кондаков.

Всего будет около 15 подразделений, большинство из них будут базироваться в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

"При этом все горноспасательные подразделения должны будут соответствовать единым государственным требованиям", — добавил Кондаков.

По его словам, идея создать такую единую службу возникла из-за некачественных услуг, которые оказывают частные мини-артели. Кондаков добавил, что уровень их подготовки и оснащения далек от требований специфики работы.