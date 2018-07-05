Иностранцы довольны услугами связи на "Ростов Арене", сообщил министр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Иностранные болельщики остались довольны качеством услуг связи на стадионе "Ростов Арена", принявшем пять матчей чемпионата мира по футболу, сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин в городском пресс-центре ЧМ.

"В соцсетях я не видел критики со стороны иностранных граждан в адрес связистов, и количество трафика, отправленного за рубеж в том числе, позволяет судить, что сети работали успешно, так что думаю, да, остались довольны", — сказал Лопаткин, отвечая на вопрос о том, остались ли иностранцы довольны качеством услуг связи на стадионе.

Кроме того, по его словам, он слышал много положительных отзывов об организации транспортного обеспечения в Ростове во время чемпионата, а это заслуга транспортников и айтишников, внедривших интеллектуальные системы. Также хорошие оценки у иностранцев получили клининговые услуги в регионе, работа волонтеров и контролеров-распорядителей, которые первыми встречали гостей региона.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи. В Ростове-на-Дону состоялись матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Мексика — Южная Корея, Хорватия — Исландия и 1/8 финала (Бельгия – Япония).

Другие новости региона читайте здесь>>