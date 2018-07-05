ВПР станут обязательными для школьников 7 и 8 классов к 2020 году

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал об изменениях, которые произойдут в проведении всероссийских проверочных работ (ВПР), в частности, для 7 и 8 классов в 2020 году они станут обязательными.

"Мы разработали проект расписания ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, сочинения и собеседования по русскому языку в 2019 году. В 2019 году мы предлагаем в качестве эксперимента не фиксировать конкретные дни проведения ВПР в 4 классах, а дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время в течение недели. Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования вариантов из банков заданий", — рассказал Кравцов на всероссийском совещании по вопросам развития образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.

Он отметил, что в 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов будет обязательным, а в 7 и 8 классах — добровольным. Однако в 2020 году участие и в 7-8 классах будет обязательным.

"Кроме того, в начале августа мы направим в регионы списки школ, по которым обнаружатся признаки необъективности результатов ВПР. Необходимо усилить работу, направленную на повышение объективности", — подчеркнул глава Рособрнадзора.