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Общество

В Рособрнадзоре прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о ЕГЭ

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июля — РИА Новости. Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о едином государственном экзамене, заявив, что у родителей и школьников нет критических замечаний в адрес ЕГЭ, а сама система в ее нынешнем виде "объективно и отлично работает".

Сдача ЕГЭ в российских школах. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Социологи узнали мнение россиян о ЕГЭ

Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян заявили об ухудшении качества знаний школьников после введения ЕГЭ, так как учеников, по их мнению, лишь "натаскивают" на прохождение тестов. При этом, по данным ВЦИОМ, 57% считают, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижный вуз страны.

"Мы провели анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ. Судя по поступившим сообщениям, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену, но звучит критика по поводу государственной итоговой аттестации в 9 классах. Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знакомы с системой ЕГЭ и хоть что-то знают, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает", — сказал замглавы Рособрнадзора.

Он отметил, что институт единого госэкзамена стал устоявшимся явлением в обществе и "абсолютно понятен россиянам".

"Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому – отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену", — заявил Музаев.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЦИОМ: ЕГЭ снизил уровень коррупции при поступлении в вузы

По его словам, формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования существенную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно.

"Проведенное исследование ВЦИОМ также выявило, что каждый второй россиянин (52%) говорит, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора благодаря ЕГЭ, а 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах благодаря единому госэкзамену. Этот факт стал неоспоримым", — подчеркнул замглавы Рособрнадзора.

Как выяснили социологи ВЦИОМ, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% опрошенных.

Также в результатах опроса сообщается, что более половины россиян (52%) думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора.

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