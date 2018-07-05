Рособрнадзор будет передавать материалы ЕГЭ в регионы по интернету

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике в Екатеринбурге

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике в Екатеринбурге

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что служба продолжает совершенствовать технологию проведения ЕГЭ, и в следующем году материалы будут передаваться в школы не только на дисках, но и через интернет.

"Ежегодно мы совершенствуем технологии процедуры проведения ЕГЭ, и в следующем году мы продолжим работу в данном направлении. Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по интернету. Данная технология будет в ограниченном масштабе на выбор региона наряду с уже действующей технологией печати с дисков. В регионах, которые выберут технологию передачи по сети, мы планируем реализовать технологию сканирования экзаменационных материалов в аудиториях", — сказал Кравцов на всероссийском совещании с региональными министрами образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.

Ранее Кравцов заявил, что с 2018 года при проведении ЕГЭ были задействованы специальные технологии, которые позволили защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты. Он также отметил, что люди, которые пытаются продать якобы ответы на ЕГЭ, — мошенники.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году экзамены сдали около 730 тысяч человек. Средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился, кроме того, повысилось число высокобалльников, сообщили ранее в Рособрнадзоре.