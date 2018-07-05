Васильева: новые образовательные стандарты для школ примут к концу года

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для школы планируется принять к концу года.

"Двадцать первого марта 2018 года состоялся совет Минобрнауки, по итогам которого было принято решение рекомендовать ФГОС по начальному образованию, что касается общего — его доработать. В настоящее время доработка практически завершена. Мы уверены, что к концу этого года стандарты по общему образованию будут приняты", — сказала Васильева на всероссийском совещании с региональными министрами образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.

Ранее объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство,

позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России. Васильева также заявляла, что прежняя система не давала равных возможностей для всех детей.

В поддержку новых образовательных стандартов также высказывались представители родительского сообщества.

Позже замминистра образования и науки Сергей Кравцов заверил, что Минобрнауки при обсуждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) учтет мнение всех сторон.