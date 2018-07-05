Васильева обсудит с издателями новые учебники

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в скором времени планирует встретиться с российскими издателями, чтобы обсудить подготовку нового федерального перечня школьных учебников.

Об этом она заявила на всероссийском совещании с региональными министрами образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.

"Я планирую встретиться с главными игроками — издателями на предмет того, по каким правилам учебники должны писаться. Мы должны делать хорошие учебники, нового поколения, которые будут отвечать всем требованиям", — сказала она.

Ольга Васильева в начале июня заявила, что в следующем учебном году этот перечень сократится на 30%, изымать учебники будут осенью. Новый перечень будет рекомендоваться школам, начиная с 2019 года.

Ранее сообщалось, что треть школьных учебников, претендующих на включение в перечень, не прошла дополнительную экспертизу, которую в марте-апреле проводила Российская академия образования. На дополнительную экспертизу учебники направил Научно-методический совет по учебникам Минобрнауки.