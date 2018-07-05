Путин поручил уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарств

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября уточнить на законодательном уровне порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов, сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений дан по итогам совещания с правительством 20 июня.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения в отношении различных групп таких препаратов",- говорится в опубликованном перечне. Срок установлен до 30 ноября 2018 года.

Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, кабмину поручено "рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Доклад необходимо представить до 15 сентября текущего года. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.