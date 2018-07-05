Путин поручил уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарств

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября уточнить на законодательном уровне порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения в отношении различных групп таких препаратов",- говорится в опубликованном перечне. Срок установлен до 30 ноября 2018 года.
Доклад необходимо представить до 15 сентября текущего года. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.