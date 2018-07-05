В Краснодарском крае хирурги спасли младенца с редкой патологией

КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Уникальную операцию провели хирурги детской краевой больницы, спасшие жизнь младенца, который появился на свет без части диафрагмы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ребенок родился в краевом перинатальном центре в конце мая с редкой патологией внутриутробного развития – диафрагмальной грыжей. Опасность заболевания в том, что в организме отсутствует часть диафрагмы, из-за чего кишечник поднимается вверх и начинает давить на легкие и сердце. При таком сдавливании объем легких сильно уменьшается и они уже не могут снабжать организм кислородом. Без хирургического вмешательства дети с подобной патологией, как правило, погибают от удушья.

Благодаря тому, что врачи обнаружили патологию ещё до рождения, они были готовы к экстренным мерам.

"Работа хирургами проведена ювелирная. Результат усилий медиков очевиден: через месяц ребенок был выписан домой под наблюдение специалистов", — отмечает пресс-служба.

В сообщении подчёркивается, что еще несколько лет назад шансов на жизнь у младенца с диафрагмальной грыжей не было бы.