Минприроды объяснило причину неприятного запаха в Омске

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Министерство природы и экологии Омской области назвало основной причиной появления в столице региона неприятного запаха неблагоприятными для рассеивания вредных примесей метеоусловиями.

В министерстве в четверг сообщили, что с 4 по 5 июля в Центр экологического мониторинга поступили жалобы жителей Омска на резкий химический запах, сравнимый с запахом тлеющей ароматической свечки, что соответствует альфаметилстиролу. На стационарных постах наблюдения превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) зафиксировано не было. Однако на автоматизированном посту на улице Дмитриева было зафиксировано превышение в 1,95 ПДК по сероводороду, которое длилось около двух часов.

"Данный газ характерен для очистных сооружений, вентиляционных выходов от канализационных коллекторов, нефтеперегонных предприятий, химических предприятий. Неблагоприятные метеоусловия, наложение выбросов групп промпредприятий способствовали повышению концентраций вредных веществ в городе", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Обь-Иртышское управление гидрометслужбы предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе, и эта информация была передана на девять предприятий Омска.

"По информации диспетчерских служб, предприятия работали согласно утвержденным мероприятиям при неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, аварийных ситуаций не происходило. Жалобы на предприятия федерального надзора переданы в департамент Росприроднадзора по СФО", — добавили в минприроды региона.