МЧС предложило прямой обмен данными о ЧП между службами разных стран

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Информацией о чрезвычайных ситуациях следует обмениваться напрямую между странами, а не через дипломатические каналы, для этого нужно сформировать Глобальную сеть центров управления в кризисных ситуациях, заявил начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко в Монголии на конференции министров азиатских государств по вопросам уменьшения опасности бедствий.

"Такая сеть позволит значительно повысить качество и оперативность принимаемых решений по оказанию международной помощи, а, следовательно, и ее эффективность. Преимущество инициативы заключается в том, что она не требует значительных финансовых затрат, а подразумевает только некоторое изменение порядка работы существующих структур и дополнительную подготовку персонала", — сказал Диденко, которого цитирует пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

По его словам, сеть позволит потерпевшим и помогающим странам обмениваться информацией напрямую, а не через дипломатические каналы, избегая задержек, недопонимания и даже потери важных сведений.

Всего на совещании присутствовали представители чрезвычайных ведомств из 29 стран Азии. По словам представителя пресс-службы, выработанные совместные подходы войдут в основу ключевых рамочных программ по снижению количества чрезвычайных ситуаций.