В аппарате Москальковой прокомментировали письмо Ярошенко о пытках в США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова держит на контроле вопрос по соблюдению прав российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, который неоднократно жаловался на недостаток медицинской помощи и дискриминацию за время заключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Мы очень надеемся, что, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки… Татьяна Николаевна постоянно держит эту тему (о жалобах Ярошенко на нарушение прав) на контроле", — сказал собеседник агентства.

Ранее Ярошенко направил письмо Москальковой, где рассказал о пытках над ним и ущербе его здоровью, а также о том, что хотел бы честного судебного процесса с оглаской этих правонарушений. Ярошенко в письме указывает, что был похищен по приказу властей США и удерживался "агентами" с 28 мая 2010 года. Летчик сообщает омбудсмену, что его пытали, избивали, и проводили "допрос с пристрастием".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.