В Ростове-на-Дону 1 сентября откроется интерактивный исторический парк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Исторический парк "Россия – моя история", в котором проводить выставки планируется с использованием современных технологий и интерактивных решений, откроется в Ростове-на-Дону 1 сентября, сообщает правительство Ростовской области.

"Первого сентября донская столица получит новый современный объект – исторический парк "Россия – моя история". Мы планируем, что проводимые здесь выставки будут охватывать не только федеральные, но и региональные темы. В том числе – по истории культуры региона и казачества", — сказал губернатор области Василий Голубев после осмотра объекта.

На сегодняшний день в помещении уже завершены монтаж всех конструкций и облицовка, подведены инженерные коммуникации, завершается установка алюминиевых витражей. Строители заканчивают внутреннюю отделку помещений, после чего начнется установка экспозиционного оборудования на общую сумму 124 миллиона рублей. Идет благоустройство территории и адаптация выставочного комплекса к структуре парка имени Островского.

Уникальность создаваемого в Ростове культурного объекта в том, что история России будет передаваться панорамно и при помощи современных технологий. Отличительными чертами федерального проекта являются многочисленные интерактивные решения: от занимательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Ростов войдет в двадцатку городов России, организовавших исторический парк "Россия – моя история". На создание выставочного комплекса были выделены деньги из областного и городского бюджетов в размере более 750 миллионов рубелей. Технологическое оборудование приобретено за счет внебюджетных источников.

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