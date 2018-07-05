Москва вошла в пятерку мегаполисов по уровню знания школьников

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Столица России заняла пятое место среди 20 мегаполисов мира по среднему уровню знаний школьников, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. В группу лидеров по этому показателю также входят Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио. Таковы данные международной консалтинговой группы Bain & Company", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, аналитики оценивали развитие образования в столице с 2010 по 2017 года и сравнили с другими мегаполисами мира. Результаты представлены в докладе "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен".

Эксперты делали вывод, анализируя три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов.

Добавляется, что по среднему уровню математической грамотности Москва заняла шестое место в мире, уступив Шанхаю, Сингапуру, Гонконгу, Токио и Сеулу.