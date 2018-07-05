ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Организаторы фестиваля мороженого в Хабаровске планируют задействовать вертолет, который привезет на набережную Амура "волшебника" с шестью тысячами порций эскимо, сообщается на сайте краевого правительства.

Отмечается, что фестиваль мороженого впервые пройдет в Хабаровске 4-5 августа. На набережной Амура появится город "Мороженск", в котором есть район сказок, район храбрецов с батутами и полосой препятствий, район пенной речки, где пена выдувается гигантской пушкой. В городе есть свой мэр, а также валюта – ледышки. На них можно приобрести сладости, поучаствовать в различных мастер-классах.

"В первый день фестиваля организаторы намерены установить рекорд России в номинации "самое массовое угощение морсом". Планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций напитка "Кусун" из дальневосточных дикоросов. Специально для установки рекорда изготовлена емкость объемом 12 тонн. Во второй день фестиваля на набережной появится настоящий вертолет. В нем прилетит волшебник, который подарит детям шесть тысяч порций эскимо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главными гостями фестиваля станут дети, в том числе ребята из детских домов, школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья.

По информации краевых властей, на сегодняшний день более 100 производителей мороженого, кондитерских изделий, меда, варенья и дальневосточного чая уже подали заявки на участие в фестивале. Прием заявок продлится до 23 июля.