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Общество

Качество знаний школьников ухудшилось из-за ЕГЭ, считают 77% россиян

Сюжет:
"Общественные мнения" (389)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 75% россиян считают, что после введения Единого государственного экзамена ухудшилось качество знаний школьников, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По данным ВЦИОМ, спустя десять лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает абсолютное большинство россиян — 89%.

"Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)", — говорится в результатах опросах.

При этом, по данным ВЦИОМ, 57% считают, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижный вуз страны.

Как выяснили социологи, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 71% россиян считает, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных заявили, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Отмечается, что мнения по поводу подготовки к ЕГЭ в школе разделились: 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не удовлетворены подготовкой к экзамену в школе, обратную точку зрения высказывают 40% респондентов.

Также в результатах опроса сообщается, что 35% россиян считают, что после введения ЕГЭ уменьшился уровень коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а 45% придерживаются иного мнения. Более половины россиян (52%) думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора, говорится в результатах опроса.

Факультет журналистики МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По мнению 47% россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки данных экзамена становится меньше, с ними не согласен 31% опрошенных, отмечает ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что, по мнению 37% респондентов, российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иначе считают 46%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Общество
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
«При этом, по данным ВЦИОМ, 57% считают, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижный вуз страны»- святая правда, святая правда. После введения ЕГЭ выпускники с регионов Северного Кавказа получили возможность поступить в престижный вуз страны. По крайней мере ЕГЭ по русскому языку там сдают лучше всех в стране...
03:34
05.07.2018
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