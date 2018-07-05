МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 75% россиян считают, что после введения Единого государственного экзамена ухудшилось качество знаний школьников, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По данным ВЦИОМ, спустя десять лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает абсолютное большинство россиян — 89%.
"Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)", — говорится в результатах опросах.
При этом, по данным ВЦИОМ, 57% считают, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижный вуз страны.
Как выяснили социологи, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 71% россиян считает, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных заявили, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся.
Также в результатах опроса сообщается, что 35% россиян считают, что после введения ЕГЭ уменьшился уровень коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а 45% придерживаются иного мнения. Более половины россиян (52%) думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора, говорится в результатах опроса.
Социологи выяснили, что, по мнению 37% респондентов, российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иначе считают 46%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.