Силуанов назвал основную цель изменения пенсионного законодательства

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Основная задача правительства при изменении пенсионного законодательства заключается в том, чтобы пенсии в России стали достойными, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

"Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали. Все это делается для того, чтобы иметь достойную пенсию. Это основная задача правительства. Основная задача – повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее", — сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Он напомнил, что в следующем году пенсии в среднем возрастут на тысячу рублей до 15 тысяч 414 рублей. По плану кабмина, "к концу шестилетнего периода в 2024 году общий размер пенсии будет составлять порядка 20 тысяч рублей в месяц в среднем", добавил Силуанов.

Первый вице-премьер отметил, что без вносимых правительством изменений в пенсионное законодательство имеющихся ресурсов бюджета хватит только ежегодную индексацию пенсии на уровень инфляции.

"Если мы ориентируемся только на уровень инфляции, а в текущем году он будет порядка 3%, то в следующем году мы проиндексировали бы пенсию на 440 рублей в месяц. Наши меры, которые мы предлагаем, позволяют больше чем удвоить размер индексации этой пенсии. Мы же предлагаем в среднем увеличить пенсию в следующем году на 1 тысячу рублей", — пояснил он.

По словам Силуанова, после завершения изменений по повышению пенсионного возраста средний период активного долголетия человека на пенсии должен составить, как и в настоящее время, около 22 лет, то есть пенсионный возраст вырастет вместе с продолжительностью жизни.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.