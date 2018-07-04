Силуанов назвал основную цель изменения пенсионного законодательства

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Основная задача правительства при изменении пенсионного законодательства заключается в том, чтобы пенсии в России стали достойными, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
Он напомнил, что в следующем году пенсии в среднем возрастут на тысячу рублей до 15 тысяч 414 рублей. По плану кабмина, "к концу шестилетнего периода в 2024 году общий размер пенсии будет составлять порядка 20 тысяч рублей в месяц в среднем", добавил Силуанов.
"Если мы ориентируемся только на уровень инфляции, а в текущем году он будет порядка 3%, то в следующем году мы проиндексировали бы пенсию на 440 рублей в месяц. Наши меры, которые мы предлагаем, позволяют больше чем удвоить размер индексации этой пенсии. Мы же предлагаем в среднем увеличить пенсию в следующем году на 1 тысячу рублей", — пояснил он.
По словам Силуанова, после завершения изменений по повышению пенсионного возраста средний период активного долголетия человека на пенсии должен составить, как и в настоящее время, около 22 лет, то есть пенсионный возраст вырастет вместе с продолжительностью жизни.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.