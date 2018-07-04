На Ямале почти 30% оленьего поголовья привили от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Почти 30% оленьего поголовья уже привито в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от сибирской язвы, сообщает в среду правительство региона.
"В ямальской тундре работают 25 прививочных бригад. Ветеринары прививают северных оленей от сибирской язвы и помогают оленеводам устанавливать индивидуальные бирки. Первая неделя летней прививочной кампании на Ямале завершилась. По предварительным данным, от сибирской язвы уже привито 28% оленьего поголовья", — говорится в сообщении.
В Красноселькупском районе работают две бригады: обрабатывают животных агрофирмы "Толькинская", частных оленеводческих хозяйств в селах Ратта и Толька. В Тазовском районе восемь прививочных бригад успели охватить вакцинацией стада СПК "Тазовский" и оленеводов-частников. Привиты олени предприятия "Мужевское", планируется начать работу на предприятии "Горковское", где специалисты намерены охватить и частное поголовье, выпасающееся совместно с поголовьем предприятия.
"Параллельно с вакцинацией будут проходить мероприятия по мечению северных оленей, на сегодня это важный этап, который консолидирует усилия ветслужбы, владельцев животных и муниципальной власти в оздоровлении хозяйств района", — приводятся в сообщении слова главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО Евгения Попова.