На Ямале почти 30% оленьего поголовья привили от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Почти 30% оленьего поголовья уже привито в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от сибирской язвы, сообщает в среду правительство региона.

В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"В ямальской тундре работают 25 прививочных бригад. Ветеринары прививают северных оленей от сибирской язвы и помогают оленеводам устанавливать индивидуальные бирки. Первая неделя летней прививочной кампании на Ямале завершилась. По предварительным данным, от сибирской язвы уже привито 28% оленьего поголовья", — говорится в сообщении.

В Красноселькупском районе работают две бригады: обрабатывают животных агрофирмы "Толькинская", частных оленеводческих хозяйств в селах Ратта и Толька. В Тазовском районе восемь прививочных бригад успели охватить вакцинацией стада СПК "Тазовский" и оленеводов-частников. Привиты олени предприятия "Мужевское", планируется начать работу на предприятии "Горковское", где специалисты намерены охватить и частное поголовье, выпасающееся совместно с поголовьем предприятия.

В этом году запланировано привить более 650 тысяч голов домашнего оленя в более чем 800 стадах. В период профилактической кампании задействуют не менее 30 стационарных и 100 переносных коралей, привлекут около 80 прививочных бригад. Актуальный запас вакцины против сибирской язвы на Ямале – 520 тысяч доз. До конца года планируется поступление еще 600 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета, уточняют власти региона.

"Параллельно с вакцинацией будут проходить мероприятия по мечению северных оленей, на сегодня это важный этап, который консолидирует усилия ветслужбы, владельцев животных и муниципальной власти в оздоровлении хозяйств района", — приводятся в сообщении слова главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО Евгения Попова.