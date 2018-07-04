Профильный комитет Госдумы выступил против платной регистрации животных

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против инициативы Минсельхоза РФ по введению платной регистрации домашних животных, сказал РИА Новости председатель комитета Вадим Бураматов.
"Мы категорически против. Мы считаем, что единственным следствием этого будет то, что от животных в массовом порядке начнут избавляться. То есть вместо того, чтобы нести их регистрировать, люди начнут их выбрасывать и другими способами от них избавляться", — сказал агентству Бурматов.
По мнению парламентария, регистрация животных может быть всеобщей, но при этом должна быть возможность для бесплатной регистрации животных.