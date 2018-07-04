Профильный комитет Госдумы выступил против платной регистрации животных

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступает против инициативы Минсельхоза РФ по введению платной регистрации домашних животных, сказал РИА Новости председатель комитета Вадим Бураматов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Уточнялось, что регистрация не будет затрагивать привычных всем домашних животных, регистрировать нужно будет собак бойцовских пород, а также экзотических и опасных питомцев. Также сообщалось, что аналогичный проект разработан Минсельхозом. Их инициатива, в частности, не предусматривает бесплатной регистрации животных.

"Мы категорически против. Мы считаем, что единственным следствием этого будет то, что от животных в массовом порядке начнут избавляться. То есть вместо того, чтобы нести их регистрировать, люди начнут их выбрасывать и другими способами от них избавляться", — сказал агентству Бурматов.

По мнению парламентария, регистрация животных может быть всеобщей, но при этом должна быть возможность для бесплатной регистрации животных.