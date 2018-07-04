Фонд свободных выборов и МГУ создадут проект избирательного кодекса России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков и декан факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Шутов на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" подписали контракт на разработку университетом проекта избирательного кодекса России.

"Разработка избирательного кодекса — это не чисто научная исследовательская работа, которая имеет узкое прикладное значение. Мы воспринимаем то, к чему мы приступаем, как важный общественный процесс. Мне кажется, что избирательный кодекс – это область права, к которой причастны все жители страны… Мы надеемся на то, что это даст определенный стимул для вовлечения в законотворческий процесс как экспертных кругов, так и студенчества, молодежи", — заявил Лесков перед началом процедуры подписания соглашения.

Он уточнил, что документ, по сути, будет являться кодексом о выборах и референдумах в РФ.

В свою очередь Шутов уточнил, что разработкой кодекса займутся два факультета МГУ — политологический и юридический в лице кафедры конституционального и муниципального права. Он отметил, что исполнители планируют завершить работу до конца июня 2019 года. Шутов также добавил, что каждое концептуальное положение будет выноситься на широкое обсуждение. По его словам, при составлении документа будет учитываться опыт зарубежных стран, а к обсуждению будут активно привлекать иностранных экспертов в области избирательного процесса.

Ранее в Российском фонде свободных выборов сообщили РИА Новости, что планируют заключить контракт с МГУ на разработку проекта избирательного кодекса Российской Федерации. В фонде заверили, что подготовка проекта кодекса будет осуществляться максимально открыто, с широким публичным обсуждением результатов каждого этапа работы в ходе тематических круглых столов и конференций. Отмечается, что к работе над кодексом планируется активно привлекать также и студентов.