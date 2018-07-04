Топилин рассказал, что является гарантией роста пенсий с 2019 года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Существующий механизм индексации пенсий в России является гарантией их роста выше инфляции после повышения пенсионного возраста, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем в 2019 году ежемесячная пенсия неработающим пенсионерам повысится на тысячу рублей. Таким образом, годовая прибавка к пенсии составит 12 тысяч рублей. Пакет реформ, предложенных правительством, поможет эту меру осуществить, отметила Голикова.

"Главная цель того, что мы делаем, – это рост пенсий для тех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, ну или потом будут находиться на пенсии… Здесь гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть", — заявил Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" в ответ на вопрос о том, каковы правовые гарантии, что пенсии с 2019 года действительно начнут расти темпами выше инфляции.

Он пояснил, что в законопроекте о повышении пенсионного возраста, который внесло правительство, эта тема не затрагивается, так как "остаются те нормы закона №400 о страховых пенсиях, который действует в настоящее время, а там написано, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля – на уровень доходов пенсионного фонда". "И вот все наши расчеты показывают на то, что это нам позволяет проиндексировать пенсию на тысячу в среднем в месяц. Это действующий механизм", — пояснил он.

Топилин также заявил, что Россия далеко не первая страна, которая сталкивается с повышением пенсионного возраста, и без этого решения невозможно дальше развивать экономику. "Скорее последняя из стран, в которых существуют пенсионные системы, существуют долгое время, практически столетие. Мы последние, кто не решили вопрос с повышением требований к возрасту, это объективная реальность. Без этого решения просто невозможно дальше развивать ни пенсионную систему, ни поддерживать уровень пенсий, ни вообще развивать экономику", — сказал он.

Министр также напомнил, что вопрос пенсионного возраста тесно связан с продолжительностью жизни, и в России она начала увеличиваться только в последние годы. "Практически все советские годы продолжительность жизни – 60-е, 70-е, 80-е – не росла. Она приблизительно застыла на одном уровне. Такого взрывного роста как сейчас не было", — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.