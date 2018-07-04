Топилин рассказал, что является гарантией роста пенсий с 2019 года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Существующий механизм индексации пенсий в России является гарантией их роста выше инфляции после повышения пенсионного возраста, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Главная цель того, что мы делаем, – это рост пенсий для тех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, ну или потом будут находиться на пенсии… Здесь гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть", — заявил Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" в ответ на вопрос о том, каковы правовые гарантии, что пенсии с 2019 года действительно начнут расти темпами выше инфляции.
Он пояснил, что в законопроекте о повышении пенсионного возраста, который внесло правительство, эта тема не затрагивается, так как "остаются те нормы закона №400 о страховых пенсиях, который действует в настоящее время, а там написано, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля – на уровень доходов пенсионного фонда". "И вот все наши расчеты показывают на то, что это нам позволяет проиндексировать пенсию на тысячу в среднем в месяц. Это действующий механизм", — пояснил он.
Министр также напомнил, что вопрос пенсионного возраста тесно связан с продолжительностью жизни, и в России она начала увеличиваться только в последние годы. "Практически все советские годы продолжительность жизни – 60-е, 70-е, 80-е – не росла. Она приблизительно застыла на одном уровне. Такого взрывного роста как сейчас не было", — сказал Топилин.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.