Медведев призвал обращать внимание на движение вузов в рейтингах

ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Место российских вузов в рейтинге – это не главное, это субъективно, но все же является индикатором, и на это нужно обращать внимание, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Благодаря программе "5-100" мы закрепились в ряде глобальных рейтингов. Я всегда говорил, что рейтинги не главное, но это все-таки индикаторы, которые так или иначе отражают как минимум движение. Вопрос не в конкретном месте в рейтинге, потому что это всегда субъективные вещи. Мы всегда понимаем, что целый ряд рейтингов там отражает специфику отдельных групп государств… Но тем не менее, движение в рейтингах – это точно тренд, и на это нужно обращать внимание", — сказал Медведев на встрече с ректорами вузов.

Инициатива "5-100" — государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, запущенная министерством образования и науки РФ в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".