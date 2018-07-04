Стратегию "Десятилетия детства" обсудят в пятницу на совещании у премьера

© Depositphotos / zenstock Минтруд проработает вопрос о составлении "детского бюджета" Реализацию стратегии десятилетия детства в России обсудят в пятницу на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. На встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу спикер СФ упомянула об одном из национальных проектов, который инициировала верхняя палата парламента — объявить в России десятилетие детства. Она отметила, что это предложение было поддержано президентом, правительством и депутатами Госдумы.

"В эту пятницу уже на совещании у премьер-министра будет обсуждаться реализация уже подписанного премьер-министром конкретного плана действий по реализации стратегии десятилетия детства. За эти десять лет мы хотим все вопросы детства вывести на совершенно иной качественный уровень", — рассказала Матвиенко в ходе встречи.

Она отметила, что это подразумевает строительство и оснащение достаточного количества детских больниц и поликлиник, инвестиции в образование и здравоохранение, развитие спорта.