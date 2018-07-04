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Общество

В Ижевске надеются сохранить горевший комплекс зданий оружейного завода

(обновлено: 14:30 04.07.2018)
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© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской РеспубликеВозгорание на башне оружейного завода в Ижевске. 3 июля 2018Возгорание на башне оружейного завода в Ижевске. 3 июля 2018
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

УФА, 4 июл – РИА Новости. Мэрия Ижевска надеется, что власти совместно с горожанами найдут решение, чтобы сохранить исторический комплекс зданий оружейного завода, где при пожаре рухнул шпиль башни, заявил и.о. заместителя главы Ижевска Дмитрий Чистяков.

Башня главного корпуса Ижевского оружейного завода. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Maria Tsi /
В МЧС назвали возможную причину пожара на башне оружейного завода в Ижевске

Деревянная башня исторического корпуса оружейного завода имени Калашникова в Ижевске загорелась во вторник днем. Через час пожарные потушили огонь, который охватил площадь в 15 квадратных метров. В результате возгорания рухнул металлический 10-метровый шпиль башни, никто не пострадал. Пожарные дознаватели выяснили, что доступ к объекту был свободным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

После случившегося агентство государственной охраны объектов культурного наследия Удмуртии направило в межрегиональное Росимущество предписание обеспечить охрану комплекса. В агентстве сообщали, что комплекс состоит из шести зданий, а корпус, где произошел пожар, и ранее был в неудовлетворительном состоянии: накренился вбок, между этажами были провалы. По подсчетам специалистов, на проект реставрации комплекса требуется порядка 37 миллионов рублей, а сама реставрация может стоить около 4 миллиардов рублей.

"Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны – агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений", — передают власти города слова Чистякова.

Чиновник отметил, что "для столицы Удмуртии и ее жителей это действительно печальное событие, потому что башня главного корпуса ижевского оружейного завода – символ Ижевска, историческая ценность и уникальное архитектурное наследие прошлого".

Главный корпус оружейного завода, являющийся одним из символов Ижевска, был построен в 1815 году по указу императора Александра I. В 1834 году корпус оружейного завода сильно пострадал от пожара — тогда также обрушилась башня. В 1995 году здание было внесено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. По информации администрации города, сейчас здание не эксплуатируется.

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