В Нижнем Новгороде устроят бал для семейных пар, проживших в браке полвека

© Fotolia / alex.pin В Госдуму внесли проект о самостоятельном выборе даты свадьбы Бал юбиляров для семейных пар, проживших вместе 50 и более лет, устроят в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.

Торжественное мероприятие "Бал юбиляров", приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится в Нижнем Новгороде с 2013 года.

"По сложившейся традиции шестой год подряд главное управление ЗАГС Нижегородской области и Нижегородский дом бракосочетания проводят "Бал юбиляров", так полюбившийся всем нижегородцам. В этом году на праздник в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля приглашены 10 пар золотых юбиляров, чей стаж семейной жизни насчитывает 50 лет, а также четыре пары бриллиантовых юбиляров, проживших вместе 60 лет", — говорится в сообщении.

Специально к событию выпускается праздничная книга, в которой размещены фотографии семей, и в день проведения мероприятия супруги ставят в ней свои подписи. Юбилярам вручают медали "За любовь и верность", поздравительные письма, цветы и подарки.

Для гостей праздника будет организована экскурсия по залам Усадьбы Рукавишниковых, где расскажут об особенностях жизни и быта купеческой семьи, традициях воспитания и образования детей.