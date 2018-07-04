Медведев попросил ректоров вузов подключиться к разработке нацпроектов

ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с ректорами вузов попросил их подключиться к разработке нацпроектов в сфере образования и науки.

Премьер напомнил, что нацпроекты разрабатываются правительством в рамках выполнения задач, обозначенных в новом майском указе президента РФ. По его словам, в них будут соединены все предложения и определено финансирование.

"Просил бы всех коллег ректоров подключиться к этой работе по подготовке национальных проектов в сфере образования и науки", — сказал Медведев.

Во встрече участвуют ректоры МГТУ имени Баумана, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Санкт-Петербургского политехнического университета, МГУ, МИФИ и Тюменского госуниверситета.

Со стороны правительства — вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.