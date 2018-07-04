Создание "дачных" участков упрощает голосование, считает замглавы ЦИК

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев считает, что организация голосования на региональных выборах на участках за пределами субъектов упрощает избирательный процесс.

Московская городская избирательная комиссия в среду подпишет первые соглашения с избиркомами Московской, Калужской и Тульской областей о создании в них так называемых "дачных" избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы. Как сообщалось ранее, мзбирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях.

"Использование избирательных участков за пределами субъекта, где проводятся выборы, не противоречит ни одной из норм федерального законодательства. Этот эксперимент имеет право на жизнь… Мы не единожды обсудили эту ситуацию с мэрией Москвы", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Булаев добавил, что на одном из ближайших заседаний ЦИК сможет представить презентацию вместе с коллегами из Москвы и Московской области о том, как идет реализация этого проекта. "Не видим проблем ни правового, ни организационного, ни технологического характера", — отметил он.

"Мне кажется, мы создаем систему, в которой голосовать легко. Выбор может быть не всегда простой, но голосовать легко", — добавил замглавы ЦИК, отметив, что в будущем "можно будет проголосовать в Рязани, условно находясь на Сахалине".

Замглавы ЦИК сообщил, что изменения, которые предполагается внести, легализуют действия избирательных комиссий. "Мы предлагаем утвердить проект соглашения, который (будет) заключаться регионом, в данном случае Москвой, с регионами, где организуются избирательные участки за пределами Москвы. Этот проект базовый, конечно, регион может внести изменения", — отметил он.