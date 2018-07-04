Ушедшая из-за скандала PR-директор "Леруа Мерлен" сменит сферу деятельности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина не думает, что у нее возникнут проблемы с трудоустройством после скандала с постом в Facebook. Ее слова приводит "Говорит Москва".

"Судя по отзывам, проблем с трудоустройством в PR не будет. Другой вопрос, стоит ли это делать в PR?", — заявила она.

При этом она планирует попробовать себя в другой отрасли.

"Я уже в PR сделала всё, видела всё и видела больше, чем хотелось. Есть какие-то ожидания от инструментов PR, но с таким отношением общества, с такими механизмами реагирования, я не вижу пути для реализации нормального цивилизованного PR", — пояснила Панина в интервью радиостанции.

Ранее она написала в Сети о том, что праздновавшие победу над испанцами российские футбольные болельщики якобы сожгли девушку вблизи Переделкино. Пост сопровождался тегом "победобесие". Сообщения о какой-либо причастности фанатов к инциденту не подтвердились, однако упрекнувших ее в публикации ложной информации комментаторов девушка назвала "ваткой".

Разразился скандал, в "Леруа Мерлен" сообщили, что не разделяют мнения сотрудницы и отстранили ее от исполнения обязанностей. Позже Панина сообщила, что приняла решение уволиться.