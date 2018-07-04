В Кемерово открыли "дедский сад" для пожилых людей и инвалидов

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Первая в Кемеровской области специальная группа дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов создана на базе Кемеровского дома-интерната, в дальнейшем такие группы, получившие название "дедские сады", планируется открыть по всему региону, сообщает областная администрация.

"Первый в Кемеровской области "дедский сад" для пожилых людей и инвалидов открыли на базе Кемеровского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, расположенного на улице Космическая. Новая форма работы органично входит в систему социальной защиты", — говорится в сообщении.

Как отметила и.о. начальника областного департамента социальной защиты населения Елена Воронина, довольно часто возникает ситуация, когда невозможно обеспечить постоянно дежурство в доме у пожилых родственников. По ее словам, у родных появляется множество забот: выключит ли пожилой человек газ, выпьет ли вовремя таблетки, поест ли, не откроет ли двери мошеннику. Единственным вариантом ранее являлись услуги стационарных учреждений — домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

"Дедский сад" поможет избежать этих проблем и сохранит возможность проживания людям старшего поколения в семье, что психологически очень важно в таком возрасте. Здесь предусмотрено диетическое питание, занятия под руководством опытных психологов и педагогов, дежурство медицинских работников", — уточнили в областной администрации.

В первую группу дневного пребывания набрали 18 жителей Кемерово. Еще четверо побывали на торжестве и остались на день открытых дверей.

По данным властей, после "обкатки" проекта планируется открыть целую сеть таких групп по всей области на базе учреждений социальной защиты населения.