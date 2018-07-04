В Минкомсвязи рассказали о ходе реализации "пакета Яровой"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти РФ заключили индивидуальные соглашения с российскими операторами связи по реализации "пакета Яровой", которые, в частности, включают требования к оборудованию для хранения данных, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

"С каждым оператором заключены индивидуальные планы, в рамках них рассмотрены планы внедрения. В рамках этих планов будут учитываться и вопросы сертификации оборудования", — сказал Носков журналистам, отметив, что соглашения утверждены спецслужбами.

Норма пакета антитеррористических законов ("пакет Яровой") о хранении пользовательского трафика вступила в силу 1 июля. Операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Интернет-сервисы теперь хранят электронные сообщения полгода.

При этом требования к оборудованию для хранения данных еще не установлены.