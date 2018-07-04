ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Представитель ивановского филиала "Почты России" назвала фейковой историю, что письмо из Кинешмы в Казань якобы доставляли 11 лет.

Информационный портал "168 часов" ранее написал , что жительница Казани получила письмо от своей матери из Кинешмы Ивановской области, которое было отправлено в 2007 году. За это время, по данным издания, мать успела переехать к дочери в Казань и умереть.

"Есть такое ощущение, что это фейковая история. По нашим данным, письмо было отправлено в июне этого года", — сказала РИА Новости представитель филиала почты.

Она пояснила, что судить о давности отправки письма можно по штемпелю и наклеенным маркам. "Если посмотреть письмо, то 100% оно было послано не в 2007 году, потому что марки, которые там находятся, были введены в оборот как минимум в 2009 году, в 2011 году. Если по штемпелю судить, то немножко там (в статье) все неправда, и немножко – это очень слабо сказано", — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, на конверте наклеена марка номиналом 22 рубля, которая соответствует действующему тарифу на доставку корреспонденции. "Почта России" запустила этот тариф в июне 2017 года. "А в 2007 году стоимость пересылки была 6 рублей 50 копеек. То есть совсем не складывается с тем, что изображено на конверте", — подчеркнула представитель ведомства.

Она опровергла, что могла случиться ситуация, когда письмо 11 лет лежало на почте без марок, а потом на него наклеили марки сотрудники почты и отправили. "Письма без марок не принимаются. Человек сам наклеивает марки и после этого уже отпускает письмо в почтовый ящик. Если письмо оказывается без марки, откуда почтальон знает, какую марку наклеить? Нет, это все делает сам отправитель", — отметила представитель ивановского филиала "Почты России".