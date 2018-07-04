Путин подписал закон о поддержке и повышении трудовой мобильности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о поддержке и повышении трудовой мобильности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка включения субъектов федерации в перечень, составленный в целях повышения эффективности реализации региональных программ. Кроме этого, предусматривается разработка региональных программ с учетом потребности работодателей в трудовых ресурсах, которая не может быть удовлетворена за счет привлечения работников, проживающих в данном регионе.

Критерии отбора работодателей устанавливаются на уровне субъекта РФ. По замыслу авторов, это позволит привлечь большее число работодателей для участия в региональных программах, а также обеспечить их работниками. Закон также предусматривает различные механизмы, которые позволили бы стимулировать работодателей создавать привлекательные условия для работников из других субъектов РФ, мотивируя их к переезду.

Федеральный закон предусматривает также право субъектов РФ устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки, помимо предусмотренных безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую местность.