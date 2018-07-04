Путин подписал закон об оплате работы учителей на итоговой аттестации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об оплате работы учителей по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с 1 января 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в рабочее время.., предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством", — говорится в документе.

Согласно документу, педагогам также выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2019 года.