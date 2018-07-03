Бывшего главу Гостелерадио СССР похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший глава Гостелерадио СССР, советский и российский журналист Леонид Кравченко, скончавшийся в понедельник на 81-м году жизни, будет похоронен 5 июля на Троекуровском кладбище, сообщил в своем Telegram-канале его сын Антон Кравченко.

"Прощание с Леонидом Кравченко состоится в четверг, 5 июля на Троекуровском кладбище в 12.00. Похороны там же. По просьбе семьи фото- и видеосъемок не будет", — написал он.

Кравченко родился 10 мая 1938 года, с 1975 по 2003 годы был главным редактором и руководителем ряда государственных СМИ, в том числе телеграфного агентства СССР (ТАСС), "Строительной газеты", "Труда", "Парламентской газеты", был первым заместителем председателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр".

В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), на должности которого проработал вплоть до 1988 года. Указом президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а позднее — председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.