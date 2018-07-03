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Общество

Эксперт оценила идею о проверке паспортов у зрителей кинотеатров

(обновлено: 20:31 03.07.2018)
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© Flickr / rpb1001 Зрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Flickr / rpb1001

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возможность попросить у посетителей кинотеатров паспорт может облегчить работу администраторов, сообщила РИА Новости управляющая Центра документального кино Юлия Калинина.

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.

"Администраторы кинотеатра контролируют, чтобы на сеанс попадали гости, соответствующие возрастному цензу. Если есть очевидные сомнения относительно возраста зрителей, то уточняют, сколько им лет", — сказала Калинина.

Паспорт и сим-карта. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт прокомментировал идею подтверждать личность по номеру телефона
По её словам, как правило, с маленькими детьми приходят родители или сопровождающие, которым обязательно предлагается заполнить форму заявления в случае желания посмотреть с ребенком картину, не соответствующую его возрасту.

"Паспорта мы не требуем демонстрировать, исключение составляют документы, предполагающие льготы, но если такая возможность будет официально существовать для документов, удостоверяющих личность, это может действительно облегчить работу", — добавила собеседница агентства.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Антон Михайлов
Закон должен работать так. Если ребенку нельзя смотреть фильм по возрастным ограничениям, а родители притащили ребенка с собой и пытаются его туда протащить, то на сеанс не пускать, составлять протокол об административном правонарушении и начислять штраф в размере стоимости 1 билета, после чего отправлять таких горе-родителей домой вместе с ребенком. Если в течении 1 месяца таких "заходов" будет больше 3, то в такую семью должен явится орган опеки и поинтересоваться, как ребенка воспитывают.

Если кино имеет возрастные ограничения, то это не просто так. Если же родители игнорируют эти ограничения, значит они намеренно подвергают ребенка пагубному воздействию, что фактически является духовным или моральным растлением ребенка, который еще не готов к той информации, которую предлагает запрещенная для него картина.

Если родители идиоты и не могут нормально воспитывать своих детей, значит надо крайне жестко воспитывать этих родителей.
20:43
03.07.2018
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sonnytim
Предлагаю просто вживить каждому чип в руку и через каждый метр поставить сканер считки - так ФСБ сможет отслеживать каждый шаг подопечных.
20:27
03.07.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
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