Эксперт оценила идею о проверке паспортов у зрителей кинотеатров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возможность попросить у посетителей кинотеатров паспорт может облегчить работу администраторов, сообщила РИА Новости управляющая Центра документального кино Юлия Калинина.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.
"Администраторы кинотеатра контролируют, чтобы на сеанс попадали гости, соответствующие возрастному цензу. Если есть очевидные сомнения относительно возраста зрителей, то уточняют, сколько им лет", — сказала Калинина.
"Паспорта мы не требуем демонстрировать, исключение составляют документы, предполагающие льготы, но если такая возможность будет официально существовать для документов, удостоверяющих личность, это может действительно облегчить работу", — добавила собеседница агентства.