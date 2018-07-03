ГД поддержала проект о пенсиях по потере кормильца обучающимся за рубежом

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума РФ во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать пенсии по потере кормильца студентам, уезжающим на учебу за границу вне зависимости от способа поступления в вуз и ранее не имевшим такой возможности.

Согласно пояснительной записке законопроекта, в настоящее время установление различий о возможности получения такой пенсии зависит исключительно от способа поступления в зарубежные учебные заведения: по направлению или без направления на учебу в соответствии с международными договорами РФ.

Как следует из пояснительной записки, Конституционный суд РФ представил свое заключение по этому вопросу 5 декабря 2017 года. Согласно позиции суда, назначаться такой вид пособия должен исходя из условий равенства, вне зависимости от способа поступления студента в зарубежный вуз — самостоятельно либо по направлению в соответствии с международными договорами РФ. Выплачиваться пенсия должна, как и в аналогичных случаях, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Елена Бибикова, Александр Варфоломеев и Татьяна Кусайко.

Вместе с тем Госдума отклонила альтернативный законопроект, который предлагает признавать нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, обучающихся по очной форме обучения в расположенных за пределами территории РФ иностранных вузах. Этот законопроект был внесен в нижнюю палату парламента Верховным Советом республики Хакасия.