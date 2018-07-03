Госдума приняла в I чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.

Взявший слово депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил предусмотреть в законе кастрацию педофилов вне зависимости от срока давности преступления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил обсудить подобную инициативу.

"Если это предложение ко второму чтению, мы можем с вами этот вопрос обсудить. Оформите как поправку", — сказал Володин.

Авторами инициативы являются первый вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие. Депутаты подчеркивают, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей.

"Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, как отмечается, законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса РФ ("освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности"), по которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.