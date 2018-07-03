Глава СПЧ прокомментировал поправки к проекту о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов прокомментировал поправки в законопроект о регулировании деятельности в РФ СМИ, признанных иностранными агентами, отметив большое число нестыковок в новом проекте закона.

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект закона о регулировании в РФ деятельности СМИ, признанных иноагентами. Согласно поправкам, физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут получить статус иноагента. По словам главы комитета Леонида Левина, если такое физическое лицо признается СМИ-иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать российское юридическое лицо и затем информировать Минюст.

"Новый законопроект никоим образом не исправляет ошибки ноябрьского закона, а, напротив, только усугубляет их. Например, в статью 6 Закона о СМИ предлагается вписать норму, позволяющую признавать физических лиц иностранными средствами массовой̆ информации, выполняющими функции иностранного агента, если они отвечают ряду признаков, среди которых — "юридическое лицо". Как физическое лицо может быть юридическим лицом, известно, видимо, только авторам законопроекта. И таких нелепиц в законопроекте множество", — приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

Также он подчеркнул, что лучше сосредоточить внимание на проблеме обеспечения нормальных условий профессиональной деятельности российских журналистов, работающих в США.

"Выбрав этот путь, они быстро, но крепко запутались в базовых понятиях отечественного законодательства о СМИ и об НКО. Во-первых, СМИ — это форма периодического распространения массовой информации, а юридическим лицом может быть только организация, осуществляющая его производство и выпуск. Иными словами, они перепутали объект и субъект права, создав юридическую коллизию наподобие короткого замыкания. Во-вторых, под придуманное парламентариями определение подходят все СМИ всего мира, что лишает его всякого смысла", — добавил Федотов.