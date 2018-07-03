На Северном флоте стартует вторая часть экспедиции к Новой Земле

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 3 июл – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Военнослужащие Северного флота готовятся ко второму этапу экспедиции на архипелаг Новая Земля, участники которой дойдут до губ и островов на спасательном буксире СБ-523, обследуют места стоянок экспедиций Владимира Русанова и Петра Пахтусова, реконструируют стелу и установят мемориальную доску на архипелаге, сообщил журналистам командир 86-го аварийно-спасательного отряда капитан первого ранга Валерий Рекало.

Первый этап

Вся экспедиция Северного флота к Новой Земле, состоящая из двух этапов, уникальна, говорят на флоте. Впервые в его истории проводится столь детальное и масштабное обследование архипелага. Прежде всего, острова Южный, по которому прошел маршрут первого этапа экспедиции.

Он начался в первых числах июня. Экспедиционный отряд Северного флота совершил рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля. Впервые подразделение береговых войск Северного флота на штатных двухзвенных вездеходах "Витязь" выполнило задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на легких собачьих упряжках.

По сообщению пресс-службы флота, военнослужащие преодолели около 900 километров в тяжелейших условиях арктического бездорожья. Они пересекли остров вдоль и поперек от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута — пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Максимально облегчить условия перехода помогло 3D-моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ, поступающих на снабжение геоинформационных систем. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Одним из условий экспедиции стала ее максимальная экологичность: весь мусор с мест привала североморцы увозили с собой для дальнейшей утилизации.

Во время переходов по маршруту удалось избежать опасных встреч с белым медведем. На ночлег военнослужащие располагались внутри вездеходов, питались индивидуальными рационами, которых было взято с двойным резервом. В походных условиях несколько раз была организована баня в палатке.

По следам первопроходцев

Примерно в то же время, когда военнослужащие и техника будут перебазированы с Новой Земли на Кольский полуостров самолетами военно-транспортной авиации, к Новой Земле отправится уже второй экспедиционный отряд. Его основу составляют представители соединения спасательных судов Северного флота, которые повторят морские маршруты первых исследователей Новой Земли.

Как рассказал командир 86-го аварийно-спасательного отряда капитан первого ранга Валерий Рекало, второй отряд выдвинется к северным широтам 5 июля.

"Ставится задача обследовать, присмотреться и определить, что можно дальше сделать при более глобальных экспедициях. Участвует спасательное буксирное судно, у нас есть группы для обследования берегов – есть плавсредства, чтобы близко подойти", — рассказал Рекало.

Одна из главных целей экспедиции – историческая. Участники похода панируют восстановить стелу, которая была сооружена на архипелаге в 1936 году в честь спасения ледокола "Сибиряков" экспедицией ЭПРОН.

"В губе Каменка планируем установить памятную плиту первопроходцу-исследователю Новой Земли Петру Пахтусову. Мы знаем координаты. После этого будет исследование других губ, артефактов, фотографирование берегов", — добавил командир аварийно-спасательного отряда.

Кроме того, участники экспедиции надеются найти следы экспедиций Пахтусова, а также Русанова 1911 года, когда он на моторно-парусной яхте "Полярная" обходил южную часть архипелага.

"Новая Земля – важнейший пункт для Северного флота и России. В первую очередь надо восстановить инфраструктуру, обследовать, привести в порядок и экологию, сделать все необходимое", — добавил Рекало.

Работа в любых условиях

Как рассказал старший помощник капитана Евгений Тимилов, работать участникам экспедиции предстоит в сложных условиях. Тем, кто летом отправляется в отпуск в теплые края, трудно представить себе, что у Новой Земли температура воздуха в это время поднимается чуть выше нуля. Участники похода запасаются теплыми вещами и надеются, что льды не вмешаются в планы экспедиции.

"Судно у нас финской постройки, спущено на воду в 1983 году. За 30 лет своей истории оно успело походить по морям, в свое время выполняло задачи на Кубе, в Атлантическом океане, на Шетландских островах. Сейчас по сроку службы выполняет задачи преимущественно в Баренцевом море", — рассказал Тимилов.

Он добавил, что часть работ будет проводиться в районе Карских ворот – районе со сложными гидрометеорологическими условиями, с постоянной сменой ветров, низкими температурами, дрейфующим льдом.

"Судно способно работать в любых условиях, у него неограниченная мореходность, препятствий нет", — отметил помощник капитана.