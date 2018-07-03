В Москве выделили гранты для доплаты врачам и медсестрам в школах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врачи и медсёстры московских школ будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей, соответствующее решение было принято президиумом правительства столицы во вторник.
Как отмечают в мэрии, выделение грантов позволит повысить мотивацию медицинского персонала, улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.
По данным мэрии, в 2017 году школьные врачи медсестры провели осмотры 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей были направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов было сделано свыше 1,7 миллиона прививок.