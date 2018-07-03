В Москве выделили гранты для доплаты врачам и медсестрам в школах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врачи и медсёстры московских школ будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч и 10 тысяч рублей, соответствующее решение было принято президиумом правительства столицы во вторник.

"Президиум Правительства Москвы принял постановление о предоставлении грантов городским поликлиникам в целях материального поощрения врачей и среднего медперсонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощи в столичных школах. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 10 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Как отмечают в мэрии, выделение грантов позволит повысить мотивацию медицинского персонала, улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.

На сегодняшний день московских школах и детских садах открыто 4 тысяч медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысяч специалистов среднего медперсонала.

По данным мэрии, в 2017 году школьные врачи медсестры провели осмотры 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей были направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов было сделано свыше 1,7 миллиона прививок.