Скворцова назвала долю дешевых лекарств на российском рынке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лекарства из дешевого сегмента остаются на российском рынке, как и раньше, колебания их доли в общем ассортименте препаратов составляет 0,2-0,6%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

"В отношении вымывания дешевого сегмента мы следим не только за ценовой позицией, но и за дефектурой – изменение ассортиментных позиций на рынке. За весь прошлый год из 14,5 тысяч торговых наименований временный уход с рынка был по пяти всего позициям. И все эти позиции вернулись на рынок быстро, благодаря комплексному оперативному ответу Минздрава и Минпромторга", — сказала Скворцова, отвечая на вопрос депутата ГД Александра Петрова, который обеспокоен "вымыванием с рынка лекарственных препаратов дешевого ценового сегмента".

По данным Росздравнадзора, колебания доли дешевых лекарств в общем ассортименте препаратов составляет от 0,2% до 0,6%, пояснила министр.