Скворцова рассказала о проблемах с лекарственным обеспечением регионов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проблемы с лекарственным обеспечением регионов носят организационный характер и связаны с недостатками в логистике, заявила на правительственном часе в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Часто проблемы с лекарственным обеспечением регионов носят организационный характер и связаны с недостатками в логистике и управлении товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения", — сказала Скворцова.

Она отметила, что эта проблема также связана с несовершенством региональных информационных систем, которые не обеспечивают сопровождение рецепта от момента его выписки до получения лекарства пациентом.

"С мая этого года министерству переданы полномочия по разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам, в том числе в части льготного лекарственного обеспечения. Утверждение этих требований позволит в следующем году всем регионам перейти на единый формат обмена информацией, визуализировать распределение закупаемых препаратов в сети медицинских организаций и аптек и персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента", — пояснила Скворцова.