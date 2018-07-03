Условия отдыха ямальских детей в Крыму соответствуют нормам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Специалисты профильных служб Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверили условия отдыха ямальских детей в Крыму и выяснили, что они соответствуют нормам и требованиям, сообщает во вторник правительство региона.

С 30 июня по 2 июля делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с директором окружного департамента молодежной политики и туризма Эльвирой Тимергазиной провела проверку детских оздоровительных учреждений республики Крым. Оценивалось качество предоставляемых услуг в детских оздоровительных лагерях "Ай Кэмп", "Смарт Кэмп", а также международном детском центре "Артек". В каждом лагере была организована встреча с сопровождающими, замечания и предложения обсуждались с руководством лагерей в рабочем порядке.

"В данных лагерях все соответствует нормам и требованиям, качество предоставляемых услуг в детских оздоровительных лагерях "Ай Кэмп" и "Смарт Кэмп", действительно, на высоком уровне. Мы встретились с ямальскими ребятами, они довольны", — приводятся в сообщении слова Тимергазиной.

По данным властей, в детском оздоровительном лагере "Ай Кэмп" за счет окружного бюджета сегодня отдыхают 119 детей из городов Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, а также Губкинского, Надымского, Тазовского и Красноселькупского районов. В "Смарт Кэмп" за счет окружного бюджета отдыхают 442 ямальских ребенка из городов Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, а также Губкинского, Надымского, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского, Тазовского и Пуровского районов. Смены продлятся до 7 июля.

Посещение МДЦ "Артек" также не вызвало у ямальской делегации нареканий по условиям проживания, отдыха и оздоровления юных северян. Здесь с 7 апреля до 30 ноября побывают 383 ямальских ребенка. Путевки были выделены Ямало-Ненецкому автономному округу Минобрнауки России и Фондом поддержки МДЦ "Артек", уточняет правительство региона.

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