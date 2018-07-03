Челябинск сделали "центром зла" из-за экологических проблем, заявил эксперт

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Челябинск незаслуженно сделали "центром зла" из-за экологических проблем, о которых здесь постоянно говорят, но в регионе есть уникально чистые озера, которые не сравнятся с другими известными в мире заповедниками, заявил эксперт по международным экологически программам ООН, руководитель международной части проекта "Экология России" Евгений Русак.

"Действительно, из Челябинска делают центр зла, колоссальный. В Москве, Женеве, Нью-Йорке — все говорят о Челябинске, что хуже него ничего нет… Когда я делал мониторинг по региону, то столкнулся с такой вещью: о ваших озерах никто не знает. Но здесь есть уникальные технологии по сохранению воды, флоры и фауны… Ваши озера уникально чистые", — сказал Русак в Челябинске журналистам.

По его мнению, региону нужно изменить информационную повестку, давая позитивную информацию, так как "позитивная повестка в регионе отсутствует полностью". Как считает эксперт, озера области могут "переплюнуть Байкал", так как на них осваиваются технологии, которые являются уникальными в мире. "Сочетание подземных и наземных вод, и как они поддерживаются микрофлорой. Есть уникальные вещи, которые позволяют их (озера) сохранять такими. Абсорбенты, позволяющие выводить азот,… здесь это работает", — отметил он.

Русак подчеркнул, что даже самые известные заповедники в Канаде, например, Великие озера, или в центральной Африке не сравнятся с озерами Челябинской области. "Они в 20 раз чаще звучат в общем медиа, чем Байкал, но по чистоте не сравнятся с вашими", — сказал он.

Эксперт предложил региону активнее развивать экотуризм, в том числе пешие экскурсии по интересным местам, этнотуризм (народные промыслы, сказки), охоту и рыбалку, привлекая иностранных туристов. "Сделать из региона некую "зеленую икону" можно легко, используя эти средства", — добавил он.