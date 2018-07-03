Челябинск сделали "центром зла" из-за экологических проблем, заявил эксперт

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Челябинск незаслуженно сделали "центром зла" из-за экологических проблем, о которых здесь постоянно говорят, но в регионе есть уникально чистые озера, которые не сравнятся с другими известными в мире заповедниками, заявил эксперт по международным экологически программам ООН, руководитель международной части проекта "Экология России" Евгений Русак.
По его мнению, региону нужно изменить информационную повестку, давая позитивную информацию, так как "позитивная повестка в регионе отсутствует полностью". Как считает эксперт, озера области могут "переплюнуть Байкал", так как на них осваиваются технологии, которые являются уникальными в мире. "Сочетание подземных и наземных вод, и как они поддерживаются микрофлорой. Есть уникальные вещи, которые позволяют их (озера) сохранять такими. Абсорбенты, позволяющие выводить азот,… здесь это работает", — отметил он.
Эксперт предложил региону активнее развивать экотуризм, в том числе пешие экскурсии по интересным местам, этнотуризм (народные промыслы, сказки), охоту и рыбалку, привлекая иностранных туристов. "Сделать из региона некую "зеленую икону" можно легко, используя эти средства", — добавил он.