Представители СПЧ проверили условия содержания в СИЗО №6 в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и член совета Андрей Бабушкин проверили условия содержания в следственном изоляторе №6 УФСИН России по Москве, по итогам посещения серьезных нарушений выявлено не было, сообщается на сайте СПЧ.

"Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и член СПЧ, председатель постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин 2 июля посетили СИЗО № 6 УФСИН России по городу Москве", — говорится на сайте совета.

Перед посещением изолятора правозащитники пообщались с родственниками заключенных и членами ОНК Москвы, которые пожаловались на отключение вентиляции в камерах, практику ставить женщин лицом к стене при проверках, а также прекращение выдачи дневного запаса таблеток пациентам. Тем не менее, во время проверки выяснилось, что названные проблемы уже решены. Вентиляция была отключена на время карантина, чтобы воспрепятствовать распространению кори, которая передается воздушно-капельным путем.

Всего правозащитники посетили шесть наиболее заполненных камер, где пообщались с подсудимыми и подследственными, которые передали ряд просьб, связанных с оказанием плановой медицинской помощи, и жалобы на условия содержания в некоторых отделах полиции.

"Руководству СИЗО было рекомендовано обеспечить выдачу книг, в том числе электронных, и настольных игр в камеры, наладить переговорные устройства в комнатах краткосрочных свиданий, частично демонтировать крыши прогулочных двориков, а также взять под контроль расследование всех жалоб, с которыми заключенные обратились к членам СПЧ. Совет, в свою очередь, будет также следить за их судьбой", — сообщается на сайте совета.

В настоящее время численность подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в указанном СИЗО — 883 человека, всего мест — 892. Отсутствие "перелимита", по словам Федотова — "редкое и отрадное явление для московских, и не только московских, СИЗО".

"Не меньшая редкость — отсутствие жалоб на нехватку следственных кабинетов. Здесь их 13, и они распределяются согласно электронной очереди среди адвокатов и следователей. К сожалению, для родственников электронная очередь существует только в СИЗО №5, но и там она пока запущена в тестовом режиме. Но если эксперимент пройдет успешно, то и в других столичных СИЗО заработает электронная очередь для родственников", — приводятся слова председателя СПЧ на сайте совета.

В целом, отметил Бабушкин, "выявлен значительный положительный опыт в работе СИЗО №6". "Отрадно, в частности, что в сборном отделении оборудована парикмахерская, а личный досмотр вновь прибывших осуществляется с применением таких же сканеров, как в аэропортах. Руководство столичного УФСИН и ГУВД Москвы уже продумывают детали будущего пилотного проекта с выдачей в камеры планшетов для ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел в электронной форме", — добавил член СПЧ.