Матвиенко раскритиковала читинские власти за неухоженность города

ЧИТА, 3 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что огорчена неухоженностью и запущенностью Читы при всей красоте города: плохие дороги, нестриженые газоны и трава по пояс, по тротуарам даже не на каблуках не пройдешь, а перед краевым драматическим театром — "уродище-фонтан".

В рамках рабочей поездки в Забайкальский край состоялась встреча Матвиенко с мэром и сити-менеджером регионального центра — Читы.

"Я откровенно скажу, что я очень огорчилась такой неухоженностью, запущенностью города, и очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное; они признали это, осознали, и сейчас губернатор вместе с руководством города будут принимать соответствующие меры", — сообщила Матвиенко журналистам.

"На самом деле, дороги плохие, газоны не пострижены, бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают, тротуары — я уж не говорю про каблуки — по ним пройтись нельзя, и так далее. Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", — продолжила председатель СФ.

Матвиенко также раскритиковала фонтан на площади перед Забайкальским краевым драматическим театром в центре города.

"Это столица Забайкальского края, но я вам честно скажу — такого неухоженного, неблагоустроенного города я давно не видела. Это никуда не годится, надо заниматься серьезно городом. Эта неухоженность, она во всем. Ну, сходите, перед театром посмотрите. Раздолбанная площадь. Люди идут в храм, они должны идти туда с духовно приподнятым настроением. Так же и театр — это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красного цвета уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался, и полностью разбитая плитка. Это 90-е годы, что ли? Как вам не стыдно?" — сказала она.

Жители Читы, подчеркнула она, должны обитать в комфортном, благоустроенном городе.

"Пусть на меня читинцы не обижаются, может быть, за резкость. Я знаю, что они большие патриоты города, и, на самом деле, город-то красивый. Но власти должны сделать все, чтобы привести в порядок город Чита", — заявила Матвиенко.