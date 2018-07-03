Ивановская область попросила Путина помочь приобрести машины скорой помощи

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Руководство Ивановской области просит президента РФ Владимира Путина помочь с приобретением машин скорой помощи и школьных автобусов.

Глава государства провел рабочую встречу с врио губернатора региона Станиславом Воскресенским, который проинформировал Путина о социально-экономической ситуации в области, сообщает сайт Кремля.

"Я подготовил к вам обращение. У нас катастрофически не хватает медицинского транспорта, это прежде всего машины скорой помощи, УАЗы, которые для села важны. Кстати говоря, не хватает и школьных автобусов. Просим дать поручение правительству нам здесь помочь и выделить дополнительно к уже принятым решениям соответствующую технику", — сказал Воскресенский.

Кроме того, он проинформировал президента о том, как решаются другие транспортные проблемы в регионе.

Так, по словам Воскресенского, с 14 марта были запущены новые поезда между Москвой и Иваново, в результате чего время в пути сократилось с 8 часов до 3 часов 41 минуты. Это сделало регион более привлекательным для инвесторов, пояснил врио губернатора.

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