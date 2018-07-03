Ивановские власти создали программу льготного кредитования для многодетных

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Врио главы Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о создании специальной программы для кредитования многодетных семей, решение о которой было принято после "Прямой линии".

В июне во время прямой линии с президентом житель Иваново Дмитрий Верховский попросил Путина поддержать многодетных россиян, не попавших в действующую программу льготной семейной ипотеки, и снизить ипотечные ставки для них. После этого госкомпания "Дом.рф" сообщила, что перекредитовала ипотеку семьи Верховских с 13 до 8,75%.

Путин начал встречу именно с обсуждения этого обращения. "Хочу начать с "Прямой линии". В отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, и они не смогли попасть в программу льготного кредитования. Знаю, что Вы этим занимались", — сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

Воскресенский рассказал главе государства, с чем связана сложившаяся ситуация. По его словам, постановление правительства РФ действует так, что при рождении третьего ребенка можно получить льготную ставку 6%, а при рождении четвертого — нет.

"Вы в ходе "Прямой линии" дали поручение правительству России с этим разобраться и ситуацию поправить, но обратило внимание на себя то, что вообще ставка у семьи Дмитрия очень высокая – 15%. Поэтому оперативно связались с институтами развития и для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться. Что это за программа? Вместе с Дом.рф теперь может любая семья у нас в регионе прийти в уполномоченный банк, который с Дом.рф работает, и при определенных условиях получить ставку гораздо ниже", — сказал глава региона. По его словам, например, семья Верховских договорилась о перекредитовании под 8,75%.

"У нас люди живут все-таки небогато и считают каждую копейку, поэтому пока будет приниматься постановление правительства, даже эти недели и месяцы, семья Дмитрия и другие семьи, которые обратятся, будут платить гораздо меньше", — пояснил Воскресенский.

"Очень хорошо. Спасибо большое", — ответил Путин.

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