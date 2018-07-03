В Госдуму внесли проект о размещении кассационных судов в разных городах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных российских городах.

"В соответствии с поправками предлагается установить местом постоянного пребывания первого кассационного суда общей юрисдикции – город Саратов; шестого кассационного суда общей юрисдикции – город Самара; седьмого кассационного суда общей юрисдикции – город Челябинск; девятого кассационного суда общей юрисдикции – город Владивосток; кассационного военного суда – город Новосибирск; первого апелляционного суда общей юрисдикции – город Калуга; пятого апелляционного суда общей юрисдикции – город Новосибирск; апелляционного военного суда – городской округ Власиха Московской области", — сообщил РИА Новости Клишас.

Он отметил, что документ предусматривает внесение поправок в принятый уже в первом чтении законопроект, который направлен на создание структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции "в целях обеспечения их независимости и самостоятельности при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб, а также в целях оптимизации судебной нагрузки".